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Степанова — норвежскому изданию: мне не нравится, что вы косвенно пытаетесь влиять на FIS

Степанова — норвежскому изданию: мне не нравится, что вы косвенно пытаетесь влиять на FIS
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Российская лыжница Вероника Степанова считает, что норвежское издание Dagbladet пытается влиять на FIS (Международная федерация лыжного спорта) в выборе профилей трасс.

«У меня особая проблема с тем, что вы косвенно пытаетесь повлиять на FIS в выборе профилей трасс. Да, более крупным и мускулистым девушкам — таким как я в том числе — сложно победить лёгких лыжниц, например, в гонке в гору на «Тур де Ски», но мне не нравится идея убрать одну из самых популярных гонок в нашем виде спорта. Достаточно просто взглянуть на просмотры телетрансляций. Могу ли я напомнить вам, что в профессиональном лыжном спорте в основном платят телеканалы, а не газеты вроде Dagbladet?» — приводит слова спортсменки норвежское издание.

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