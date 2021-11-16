Йоханнес Клебо по личным причинам пропустит открытие сезона в Бейтостолене

Лидер сборной Норвегии по лыжам Йоханнес Клебо пропустит национальное открытие сезона, которое пройдёт в Бейтостолене (Норвегия) с 19 по 21 ноября.

Причиной пропуска стала простуда и личные обстоятельства: дедушка и многолетний тренер лыжника, Коре Хёсфлот, попал в больницу с инсультом и был выписан только вчера, 15 ноября.

«Я пропускаю гонки в Бейтостолене по нескольким причинам. Сильный стресс, небольшая простуда, три недели на высоте, а также этот случай дома повлияли на моё решение пропустить турнир», — приводит слова Клебо NRK.

При этом в пресс-релизе сборной Норвегии отмечается, что Клебо по-прежнему планирует участвовать в первом этапе Кубка мира по лыжам в Руке (Финляндия), который пройдёт с 26 по 28 ноября.