Вероника Степанова: в ночном клубе не была, высокие каблуки и платье нет сил носить

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала об ограничениях, которые накладывает на жизнь профессиональный спорт.
«За последние полгода я была дома, на Камчатке, пять дней. Моя жизнь – со мной, в чемодане. Каждая вторая неделя – переезд с новым освоением местности. Отпуск «растянулся» на целую неделю (глупый вопрос, брала ли с собой роллеры, палки, ботинки и шлем – конечно брала и, разумеется, тренировалась).
С другой стороны, десять новых стран и сотни интересных людей в багаже впечатлений за это время, чувство роста своих физических возможностей. Но в ночном клубе не была, высокие каблуки и вечернее платье сил носить нет – а, и все сериалы модные пропустила. Вы бы какую жизнь выбрали?» — написала Степанова в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Вероники Степановой.
- 16 ноября 2021
-
22:38
-
17:56
-
11:14
-
09:30
- 15 ноября 2021
-
21:11
-
12:23
-
12:10
-
11:41
-
11:38
-
00:30
- 14 ноября 2021
-
22:32
-
13:18
-
12:53
-
12:03
-
10:46
-
09:33
-
03:42
-
00:58
- 13 ноября 2021
-
17:33
-
14:00
-
13:44
-
13:26
-
13:01
-
12:08
-
11:18
-
11:09
-
00:35
- 12 ноября 2021
-
18:18
-
15:50
-
15:42
-
15:28
-
15:16
-
15:07
-
14:50
-
14:44