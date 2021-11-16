Вероника Степанова: в ночном клубе не была, высокие каблуки и платье нет сил носить

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала об ограничениях, которые накладывает на жизнь профессиональный спорт.

«За последние полгода я была дома, на Камчатке, пять дней. Моя жизнь – со мной, в чемодане. Каждая вторая неделя – переезд с новым освоением местности. Отпуск «растянулся» на целую неделю (глупый вопрос, брала ли с собой роллеры, палки, ботинки и шлем – конечно брала и, разумеется, тренировалась).

С другой стороны, десять новых стран и сотни интересных людей в багаже впечатлений за это время, чувство роста своих физических возможностей. Но в ночном клубе не была, высокие каблуки и вечернее платье сил носить нет – а, и все сериалы модные пропустила. Вы бы какую жизнь выбрали?» — написала Степанова в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Вероники Степановой.