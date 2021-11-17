Александр Большунов описал свою тренировочную философию

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», российский лыжник Александр Большунов описал философию своих тренировок.
«Самое важное – каждый день стараться стать лучше. Хотя в этом году у меня были сложности, сделавшие это невозможным. Весной падение с велосипеда, потом боли в ахилле, а в довершение – проблемы с зубами. После операции на челюсти мы всё тщательно спланировали. Каждый день оцениваем ситуацию, наблюдаем, как организм реагирует на нагрузку», — приводит слова Большунова Sports.ru со ссылкой на Kestavyys Urheilu.
24-летний Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски». В октябре Александр перенёс операцию. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции.
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