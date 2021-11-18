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Непряева: в этом году моё состояние мне нравится больше, чем в прошлом

Непряева: в этом году моё состояние мне нравится больше, чем в прошлом
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Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о готовности к новому сезону.

«Лыжная подготовка у нас начинается обычно очень поздно. Не могу сказать за остальных, но лично мне это подходит. В целом мне моё состояние в этом году нравится больше, чем в прошлом. Поэтому очень надеюсь, что результаты тоже будут лучше. Но загадывать не буду пока», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне 26-летняя Непряева стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете. Единственную личную победу она одержала в масс-старте на многодневке «Тур де Ски».

В общем зачете Кубка мира Наталья стала третьей, набрав 1356 очков.

В начале недели россиянка стала второй в коньковой гонке на 10 км в Муонио и завоевала победу в индивидуальной гонке на 10 км.

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