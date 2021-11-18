Йонна Сундлинг: не хочу ехать на «Тур де Ски»

Двукратная чемпионка мира, шведская лыжница Йонна Сундлинг заявила, что не намерена выступать на многодневке «Тур де Ски» в стартующем сезоне.
«Я не хочу ехать на «Тур де Ски». У меня были такие же планы в прошлом году, но потом ситуация изменилась. Мы не поехали в Дрезден и Давос, поэтому поменяли планы, и я поехала на «Тур». В этом году буду следовать своему графику, поэтому «Тур де Ски» пропущу. Вместо этого буду тренироваться и как можно лучше готовиться к Олимпийским играм», — приводит слова Сундлинг SVT.
В состав сборной Швеции на Олимпиаду в Пекине уже вошли Сундлинг, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Оскар Свенссон и Йенс Бурман.
«Здорово, что меня уже включили в состав. Это даёт ощущение спокойствия. Ты уже не будешь испытывать такого напряжения, ощущая необходимость выступить на самом высоком уровне», — сказала Сундлинг.
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