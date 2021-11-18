Александр Бессмертных рассказал о троллинге Юлии Ступак, которая назвала его старым

Серебряный призёр Олимпиады 2014 года в Сочи по лыжным гонкам Александр Бессмертных рассказал, как отреагировал на слова двукратного призёра ОИ Юлии Ступак. Ранее 26-летняя Ступак в шутку назвала 35-летнего Бессмертных старым.
«У неё, наверное, случайно получилось, что она упомянула мою фамилию. Мы с ней дружим, и она, бывает, шутит над тем, что я старый. Когда она это сказала, я подумал, что надо ответить.
С Глебом (Ретивых. — Прим. «Чемпионата») придумали сценарий, вечером записали всё на видео и выложили в «Инстаграм». Устюгов и Мальцев поддержали репостами. Не думал, что это получит такой широкий резонанс. Людям понравилось, все посмеялись. При этом никто никого не обидел. Здорово же.
«Никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас. Кайфуйте! Жизнь одна» — теперь моя крылатая фраза», — цитирует Бессмертных Sport24.
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