Норвежский чемпион ОИ по лыжным гонкам подвергся нападению собак и попал в больницу

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Симен Хегстад Крюгер подвергся нападению собак и попал в отделение неотложной помощи в больнице. Об этом сообщает норвежское издание VG.

По словам Крюгера, инцидент случился, когда он совершал пробежку.

«Я был на пробежке в Нордмарке, потом появились две маленькие собачки, сперва они просто бегали и игрались, а потом стали кусаться. Они внезапно напали на меня.

Я не боялся, не кричал — скорее, был удивлён. Но у меня не было шансов. Их же было двое. Было немного больно», — рассказал Симен Хегстад Крюгер.

Норвежский лыжник добавил, что в больнице ему сделали прививку от столбняка и прописали курс антибиотиков, чтобы минимизировать риск заражения.