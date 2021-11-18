Норвежский чемпион ОИ по лыжным гонкам подвергся нападению собак и попал в больницу
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Симен Хегстад Крюгер подвергся нападению собак и попал в отделение неотложной помощи в больнице. Об этом сообщает норвежское издание VG.
По словам Крюгера, инцидент случился, когда он совершал пробежку.
«Я был на пробежке в Нордмарке, потом появились две маленькие собачки, сперва они просто бегали и игрались, а потом стали кусаться. Они внезапно напали на меня.
Я не боялся, не кричал — скорее, был удивлён. Но у меня не было шансов. Их же было двое. Было немного больно», — рассказал Симен Хегстад Крюгер.
Норвежский лыжник добавил, что в больнице ему сделали прививку от столбняка и прописали курс антибиотиков, чтобы минимизировать риск заражения.
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