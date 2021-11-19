Тренер сборной Норвегии — о нападении собак на Крюгера: наверное, их послал Рёте из мести

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум пошутил по поводу инцидента, случившегося с двукратным олимпийским чемпионом Сименом Хегстадом Крюгером. Спортсмен подвергся нападению собак и попал в отделение неотложной помощи.

«Я счёл это забавным. Пожалуй, это была расплата. Симен этой осенью ткнул палкой в ногу Сьюра Рёте, и тому пришлось делать прививку от столбняка. Наверное, Сьюр послал несколько собак, чтобы отомстить Симену», — приводит слова Носсума VG.

По словам Крюгера, в больнице ему сделали прививку от столбняка и прописали курс антибиотиков, чтобы минимизировать риск заражения. Симен — двукратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный призёр чемпионата мира 2021 года.