Двукратный олимпийский чемпион Крюгер — о нападении собак: их хозяева были расстроены

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Симен Хегстад Крюгер прокомментировал нападение на него собак во время пробежки.

«Они были похожи на терьеров. Очень маленькие. Я потом поговорил с их хозяевами, они были расстроены. Наверное, этих собак слишком рано отпустили с поводка. Мне пришлось сделать прививку от столбняка и принять антибиотики. Это не идеальная ситуация, но всё прошло хорошо. Это не самая большая проблема.

Я вообще люблю собак, но немного побаиваюсь их за границей, где провожу тренировки, особенно на лыжероллерах. Но раньше на меня не нападали», — приводит слова Крюгера VG.

Симен — двукратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный призёр чемпионата мира 2021 года.