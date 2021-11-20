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В сборной России назвали семь лыжников, которые поедут на Кубок мира. Осталось одно место

В сборной России назвали семь лыжников, которые поедут на Кубок мира. Осталось одно место
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги индивидуальных гонок классикой на отборочных стартах сборной России в Муонио (Финляндия).

«Два лучших классиста, среди отобранных сегодня – Семиков и Белов. Они выполнили норматив. Осталось ещё одно место, которое определится у мужчин завтра. У девушек всё так же определится завтра. У них всё будет считаться по сумме времени.

Из мужчин на Кубок мира поедут: Большунов, Червоткин, Якимушкин и Мальцев. Это точно. Ларьков поедет по личной квоте. Повторюсь, что сегодня к ним добавились Семиков и Белов.

Сегодня были очень плотные результаты. Если смотреть разницу, борьба за путёвки была. Разница между Семиковым и Устюговым была около двух секунд. Среди четырёх человек разница прыгала в трёх секундах. Помимо Семикова и Белова, в норматив уложились Большунов и Устюгов», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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