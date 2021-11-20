В сборной России назвали семь лыжников, которые поедут на Кубок мира. Осталось одно место

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги индивидуальных гонок классикой на отборочных стартах сборной России в Муонио (Финляндия).

«Два лучших классиста, среди отобранных сегодня – Семиков и Белов. Они выполнили норматив. Осталось ещё одно место, которое определится у мужчин завтра. У девушек всё так же определится завтра. У них всё будет считаться по сумме времени.

Из мужчин на Кубок мира поедут: Большунов, Червоткин, Якимушкин и Мальцев. Это точно. Ларьков поедет по личной квоте. Повторюсь, что сегодня к ним добавились Семиков и Белов.

Сегодня были очень плотные результаты. Если смотреть разницу, борьба за путёвки была. Разница между Семиковым и Устюговым была около двух секунд. Среди четырёх человек разница прыгала в трёх секундах. Помимо Семикова и Белова, в норматив уложились Большунов и Устюгов», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.