Сорина выиграла «разделку» на 10 км классикой в Муонио, Непряева — 2-я, Ступак — 9-я
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В Муонио (Финляндия) состоялась женская индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем в рамках контрольных стартов сборной России по лыжам. Её победительницей стала Татьяна Сорина, второй результат у Натальи Непряевой, третьей стала австрийка Тереза Штадлобер, участвующая в соревнованиях вне конкурса.
По итогам контрольных гонок будет сформирован состав национальной команды на первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия).
Контрольные старты сборной России. Индивидуальная гонка. 10 км, классический стиль. Женщины.
1. Татьяна Сорина – 27.55,2 секунды
2. Наталья Непряева – отставание + 2,1
3. Тереза Штадлобер (Австрия) + 19,2
4. Анастасия Рыгалина + 43,7
5. Яна Кирпиченко + 53,5….
9. Юлия Ступак + 1.02,1.
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