Холунд выиграл «разделку» на 15 км классикой в Бейтостолене, Иверсен стал вторым
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В Бейтостолене (Норвегия) на открытии национального зимнего сезона состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем. Её победителем стал Ханс Кристер Холунд, второй результат у Эмиля Иверсена, третьим стал Хавард Мосеби.
Турнир в Бейтостолене. Индивидуальная гонка. Классический стиль. 15 км. Мужчины
1. Ханс Кристер Холунд — 35.29,8
2. Эмиль Иверсен – отставание + 17,3.
3. Хавард Мосеби + 24,5
4. Эрик Вальнес +29,4
5. Вебьёрн Туртвейт +31,6
6. Симен Хегстад Крюгер + 36,4.
Лидер сборной Норвегии по лыжам Йоханнес Клебо пропускает соревнования в Бейтостолене по личным причинам: спортсмен переболел простудой, а также его дедушка и многолетний тренер Коре Хёсфлот попал в больницу с инсультом и был выписан только 15 ноября.
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