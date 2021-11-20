Холунд выиграл «разделку» на 15 км классикой в Бейтостолене, Иверсен стал вторым

В Бейтостолене (Норвегия) на открытии национального зимнего сезона состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем. Её победителем стал Ханс Кристер Холунд, второй результат у Эмиля Иверсена, третьим стал Хавард Мосеби.

Турнир в Бейтостолене. Индивидуальная гонка. Классический стиль. 15 км. Мужчины

1. Ханс Кристер Холунд — 35.29,8

2. Эмиль Иверсен – отставание + 17,3.

3. Хавард Мосеби + 24,5

4. Эрик Вальнес +29,4

5. Вебьёрн Туртвейт +31,6

6. Симен Хегстад Крюгер + 36,4.

Лидер сборной Норвегии по лыжам Йоханнес Клебо пропускает соревнования в Бейтостолене по личным причинам: спортсмен переболел простудой, а также его дедушка и многолетний тренер Коре Хёсфлот попал в больницу с инсультом и был выписан только 15 ноября.