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Карлссон и Юханссон выиграли «разделки» классикой в Йелливаре, Андерссон и Колонья — 2-е

Карлссон и Юханссон выиграли «разделки» классикой в Йелливаре, Андерссон и Колонья — 2-е
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На открытии национального зимнего сезона в Йелливаре (Швеция) прошли индивидуальные гонки классическим стилем. Победы в них одержали местные спортсмены Фрида Карлссон и Лео Йоханссон.

Йелливаре, Швеция. Индивидуальная гонка. 10 км. Женщины.

1. Фрида Карлссон – 25.53,3 секунды
2. Эбба Андерссон – отставание + 16,1
3. Шарлотт Калла + 48,6
4. Анна Дювик + 1.01,0
5. Моа Ольссон + 1.07,7
6. Линн Сёмскар + 1.12,4
7. Майя Дальквист + 1.20,8.

Йелливаре, Швеция. Индивидуальная гонка. 15 км. Мужчины.

1. Лео Йоханссон – 35.38,0 секунды
2. Дарио Колонья (Швейцария) – отставание + 7,1
3. Эрик Руше + 20,9
4. Йохан Хагстрём + 39,3
5. Фредрик Андерссон + 41,5
6. Калле Хальфварссон + 48,5.

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