Карлссон и Юханссон выиграли «разделки» классикой в Йелливаре, Андерссон и Колонья — 2-е

На открытии национального зимнего сезона в Йелливаре (Швеция) прошли индивидуальные гонки классическим стилем. Победы в них одержали местные спортсмены Фрида Карлссон и Лео Йоханссон.

Йелливаре, Швеция. Индивидуальная гонка. 10 км. Женщины.

1. Фрида Карлссон – 25.53,3 секунды

2. Эбба Андерссон – отставание + 16,1

3. Шарлотт Калла + 48,6

4. Анна Дювик + 1.01,0

5. Моа Ольссон + 1.07,7

6. Линн Сёмскар + 1.12,4

7. Майя Дальквист + 1.20,8.

Йелливаре, Швеция. Индивидуальная гонка. 15 км. Мужчины.

1. Лео Йоханссон – 35.38,0 секунды

2. Дарио Колонья (Швейцария) – отставание + 7,1

3. Эрик Руше + 20,9

4. Йохан Хагстрём + 39,3

5. Фредрик Андерссон + 41,5

6. Калле Хальфварссон + 48,5.