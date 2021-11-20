Видео: Александр Большунов проводит первую гонку в олимпийском сезоне

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов выступил на первом для себя старте олимпийского сезона – 2021/2022.

В Муонио (Финляндия), где проходят контрольные старты сборной России, Большунов стал пятым в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем, разделив место с Евгением Беловым.

Отметим, Большунов начал соревновательную практику позднее других лыжников, так как в октябре перенёс операцию на верхней челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».