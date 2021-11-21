Турышев: Устюгов побежит спринт на первом этапе Кубка мира

Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, высказался об участии Сергея Устюгова в первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
На прошедшем ранее турнире категории FIS в Муонио (Финляндия) Устюгов выиграл спринт классическим стилем, стал шестым в индивидуальной гонке классикой и вторым в коньковой «разделке». Во вчерашней «разделке» классикой на отборочных стартах сборной России там же в Муонио Устюгов занял седьмое место.
«Устюгов попадает в команду на первый этап Кубка мира как человек из красной группы спринтеров прошлого года. В Руку Сергей едет, он сто процентов бежит там спринт. Это даже не оговаривается. А сегодня у него шанс отобраться на дистанционные гонки в Руку. Пока он первый претендент, но дальше всё зависит от него. Сегодня они поспорят за это место со Спицовым. Терентьев тоже едет как спринтер. Вся красная группа едет», — сказал Турышев в «Инстаграме».
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