Алия Иксанова срезала дистанцию на отборочной гонке сборной России в Муонио

Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, рассказал об инциденте, случившемся у женщин на отборочном старте национальной сборной – коньковой «разделке» в Муонио (Финляндия). Гонку выиграла Татьяна Сорина, второй стала Наталья Непряева, третьей — Вероника Степанова.

Напомним, по итогам контрольных гонок будет сформирован состав национальной команды на первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Алия Иксанова немного ошиблась с дистанцией. Есть одна петля, которую нужно пройти два раза подряд. Но она, к сожалению, прошла её один раз. Из-за этого она внесла небольшой сбой в программу. Алия сразу лидером пошла, хотя она им далеко не является», — сказал Турышев во время гонки.