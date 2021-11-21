Тренер Сориной высказался о победах Татьяны на контрольных стартах сборной России в Муонио
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выступление подопечной и по совместительству супруги Татьяны Сориной на контрольных стартах сборной России в Муонио (Финляндия). Татьяна выиграла обе «разделки» (и классическую, и коньковую).
«Хороший результат, для Татьяны было важно в психологическом плане показать себя на контрольных стартах и пробежать не хуже, чем в прошлом году. Потому что в том году ей удались и контрольные гонки, и первый этап Кубка мира. Но сейчас состояние было не самое оптимальное, особенно на прошлой неделе, когда не удалось себя показать в гонках. Татьяна расстроилась и хотела хорошо пробежать на этой неделе, чтобы набраться уверенности», — приводит слова Сорина «РИА Новости Спорт».
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