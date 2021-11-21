Амундсен выиграл коньковую «разделку» на 15 км в Бейтостолене, Рёте — 2-й, Иверсен — 3-й
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В Бейтостолене (Норвегия) на открытии национального зимнего сезона состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем. Её победителем стал Харальд Эстберг Амундсен, второй результат у Сьюра Рёте, третий – у Эмиля Иверсена.
Турнир в Бейтостолене. Индивидуальная гонка. Свободный стиль. 15 км. Мужчины
1. Харальд Эстберг Амундсен — 31.23,0.
2.Сьюр Рёте – отставание +2,4 секунды.
3.Эмиль Иверсен +13,4
4. Хавард Мосеби + 22,0
5. Пол Голберг +23,8
6. Ханс Кристер Холунд +24,1.
Напомним, лидер сборной Норвегии по лыжам Йоханнес Клебо пропускает соревнования в Бейтостолене по личным причинам: спортсмен переболел простудой, а также его дедушка и многолетний тренер Коре Хёсфлот попал в больницу с инсультом и был выписан только 15 ноября.
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