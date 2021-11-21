Амундсен выиграл коньковую «разделку» на 15 км в Бейтостолене, Рёте — 2-й, Иверсен — 3-й

В Бейтостолене (Норвегия) на открытии национального зимнего сезона состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем. Её победителем стал Харальд Эстберг Амундсен, второй результат у Сьюра Рёте, третий – у Эмиля Иверсена.

Турнир в Бейтостолене. Индивидуальная гонка. Свободный стиль. 15 км. Мужчины

1. Харальд Эстберг Амундсен — 31.23,0.

2.Сьюр Рёте – отставание +2,4 секунды.

3.Эмиль Иверсен +13,4

4. Хавард Мосеби + 22,0

5. Пол Голберг +23,8

6. Ханс Кристер Холунд +24,1.

Напомним, лидер сборной Норвегии по лыжам Йоханнес Клебо пропускает соревнования в Бейтостолене по личным причинам: спортсмен переболел простудой, а также его дедушка и многолетний тренер Коре Хёсфлот попал в больницу с инсультом и был выписан только 15 ноября.