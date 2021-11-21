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Жена Большунова опубликовала фотографии со свадьбы

Жена Большунова опубликовала фотографии со свадьбы
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Бывшая лыжница Анна Жеребятьева опубликовала в своём «инстаграме» фотографии со свадьбы с Александром Большуновым. Напомним, пара поженилась в апреле 2021 года.

«Как это было», — подписала фотографии Анна.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».

В октябре лыжник перенёс операцию. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.

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