Бородавко: Большунов уже в олимпийской сборной. Ни у кого больше таких привилегий нет

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о деталях отбора в национальную сборную на предстоящие Олимпийские игры в Пекине (Китай). По его словам, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов — единственный, кто гарантировал себе место в составе.



«Решением президента Федерации лыжных гонок России Александр уже отобрался в команду. И стартовать он может где хочет и как хочет. Ни у кого больше таких привилегий нет. Всем остальным предстоит биться за место на Кубке мира. Состав в Пекин на 99,9% будет сформирован к 31 декабря. По-хорошему нужно брать быка за рога уже на старте сезона», — цитирует Бородавко «Спорт-экспресс».



Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».



В октябре лыжник перенёс операцию. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.

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