Александр Легков: Большунов будет биться за топ-места уже на старте Кубка мира

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков поделился ожиданиями от выступления Александра Большунова на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), который пройдёт с 26 по 28 ноября.

«Думаю, Большунов едет на Кубок мира не для того, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Он хочет выигрывать везде. База Александра настолько большая, что мелкие проблемы быстро исчезают. Хорошая форма к нему быстро придёт. Да, были нюансы, ему не хватает соревновательной практики.

В выходные прошли отборочные соревнования на Кубок мира, и он там проработался, показал очень хорошие секунды. Не выиграл, потому что ещё толком не ускорялся. Но этого ему будет достаточно, чтобы бежать на Кубке мира очень хорошо.

Возможно, он и правда подходит не в идеальной форме. Но люди, которые выигрывали Кубок мира, приезжают туда и сразу заряжаются энергией. Он будет биться за топ-места», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».