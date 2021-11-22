Александр Легков оценил перспективы Сергея Устюгова на старте Кубка мира

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков высказался о перспективах Сергея Устюгова на грядущем Кубке мира.

«Верю в Устюгова. Он показал хорошие результаты на фисовских стартах. На следующих стартах, где ребята отбирались на Кубок мира, было чуть попроще. Но он до этого бежал три гонки, а в сумме – пять подряд. Это тоже говорит о многом. Может, он подустал, а сейчас может быть суперкомпенсация. Думаю, Крамер даёт ему кроссики, блины, икру и чай – аккуратненько тренируемся и готовимся к Кубку мира. Эта суперкомпенсация на отдыхе может сработать. Надеюсь, Серёга покажет хорошие секунды», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Устюгов пропустил значительную часть прошлого сезона из-за коронавируса, а на чемпионате мира в Оберстдорфе получил травму, из-за которой стартовал только в личном спринте.

Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.