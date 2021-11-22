Двукратная чемпионка мира Йонна Сундлинг проведёт в гипсе четыре недели

Двукратная чемпионка мира, шведская лыжница Йонна Сундлинг проведёт четыре недели в гипсе после жёсткого падения на открытии сезона в Йелливаре (Швеция).

Напомним, в четвертьфинале конькового спринта Сундлинг, лидировавшая в своём забеге, на спуске вылетела на обледеневший участок трассы и упала. После чего почувствовала боль в запястье.

В ходе тщательного обследования врачи обнаружили у шведки разрыв связок и наложили на руку гипс, который нужно будет носить четыре недели. Новую клиническую оценку спортсменке проведут через две недели.

«Есть только один путь – вперёд. Я смогу тренироваться альтернативными методами и буду сохранять спокойствие. Не стану гадать, когда снова начну соревноваться», — приводит слова Сундлинг Expressen.