Егор Сорин объяснил, почему Христина Мацокина ушла от него в группу Маркуса Крамера

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, почему лыжница Христина Мацокина, занимавшаяся под его руководством, в межсезонье-2021 решила перейти в группу Маркуса Крамера.

«По Христине было обоюдное желание. Я не был против, видел определённые плюсы этого перехода и ни в коем случае её не отговаривал. Надеюсь, что в этом году мы увидим плоды перехода. Что сейчас происходит? Я не вправе давать комментарии по спортсменкам, которых я на данный момент не веду.

Сейчас начало сезона, и в прошлом году она не особо убедительно смотрелась на контрольных стартах. Да, она отобралась на этапы Кубка мира, но появилась повышенная конкуренция, добавились Рыгалина, Степанова, Истомина. Какие-то выводы делать рано, нужно подождать хотя бы до декабря. Христина под моим руководством никогда не бежала сильно в ноябре по сравнению с результатами, которые она показывала по ходу сезона. Всё нормально, все работают, всё покажет сезон», — приводит слова Сорина Metaratings.