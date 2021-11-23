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Большунов: надеюсь, старт сезона получится не таким скомканным, как казалось месяц назад

Большунов: надеюсь, старт сезона получится не таким скомканным, как казалось месяц назад
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Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов рассказал, как на него повлияла операция на верхней челюсти, которую он перенёс в октябре.

Напомним, хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.

«Очень сильно повлияла. Когда мне сделали операцию, врачи сказали, что две недели придётся провести вообще без тренировок, чтобы процесс заживления прошёл нормально и не возникло рецидива. Только спустя две недели я приступил к работе. Было много мыслей о том, как всё начинать, как это делать вообще? Надеюсь, что сейчас мы на верном пути и старт сезона получится не слишком скомканным, как это казалось месяц назад», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата».

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