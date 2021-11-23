Большунов: надеюсь, старт сезона получится не таким скомканным, как казалось месяц назад

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов рассказал, как на него повлияла операция на верхней челюсти, которую он перенёс в октябре.

Напомним, хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.

«Очень сильно повлияла. Когда мне сделали операцию, врачи сказали, что две недели придётся провести вообще без тренировок, чтобы процесс заживления прошёл нормально и не возникло рецидива. Только спустя две недели я приступил к работе. Было много мыслей о том, как всё начинать, как это делать вообще? Надеюсь, что сейчас мы на верном пути и старт сезона получится не слишком скомканным, как это казалось месяц назад», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата».