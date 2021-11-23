Александр Большунов: я мало тренировался в этом году. Не знаю, чего от себя ожидать

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов оценил то, как прошла его подготовка к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай) в межсезонье.
«Этот сезон для меня самый сложный. У меня никогда не было столько проблем в подготовительном периоде, как сейчас. Как только я подходил к каким-то жёстким нагрузкам во время подготовки, возникали проблемы. Буквально каждый месяц. Сначала было падение с велосипеда, затем проблемы с одним ахиллом, в следующем месяце ударил дверью другой ахилл, целый месяц промучался, потом зубы. В итоге я мало в этом году тренировался и не знаю, чего от себя ожидать», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата».
24-летний Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».
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