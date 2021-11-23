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Александр Большунов ответил, в каких гонках планирует участвовать на Олимпиаде в Пекине

Александр Большунов ответил, в каких гонках планирует участвовать на Олимпиаде в Пекине
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Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов ответил, в каких гонках Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) он планирует участвовать.

«До Олимпиады есть время подумать. Мы выработаем конкретный план к старту Игр. Пока нет понимания, какую нагрузку может выдерживать мой организм, какое количество гонок возможно пробежать. Решение будет принято перед стартом Олимпиады – в каких гонках я смогу участвовать, чтобы выиграть золото. Всем же понятно, зачем спортсмены едут на Олимпиаду. Это высшая вершина, которую можно достичь. Естественно, в Пекин я еду за золотом.

План – действовать по ситуации. Когда я приехал на сбор в Финляндию, то мы с тренером договорились, что каждый день будем встречаться и обсуждать дальнейшие шаги. На данном этапе мы идём шаг за шагом и будем смотреть, как пройдут первые старты, а в зависимости от этого строить дальнейшую подготовку», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата».

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