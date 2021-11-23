Йоханнес Клебо рассказал, как будет готовиться к Олимпийским играм

Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как будет готовиться к Играм, которые пройдут в феврале 2022 года в Пекине.

«Мой ближайший план — хорошо потренироваться в ближайшие пару недель, пусть в это время и будут старты Кубка мира. Затем мы отправимся в Давос, проведём там этап Кубка мира. Планирую остаться в Давосе на весь рождественский период — от этапа Кубка мира в Давосе до всего «Тур де Ски» включительно. Затем проведём, наверное, пару дней дома. После этого вернёмся на высокогорье – в Валь Сеналес, будем работать там и готовиться к Олимпиаде. Так что будет много переездов. Предвкушаю разъезды по Европе, пребывание в Давосе. Давос — прекрасное место. Этот сезон отличается от предыдущих из-за тренировок на высокогорье, более долгого пребывания в центре Европы. Мы встречаемся со многими новыми людьми, и мне это нравится. Предвкушаю Рождество в Давосе.



Участие в стартовых этапах Кубка мира помогает тебе и физически, и ментально. Соревноваться — это очень хорошо. Надеюсь, мой организм хорошо отреагирует на повышенные нагрузки. И для психологии это не менее важно. Ты вновь участвуешь в гонках, делаешь всю эту привычную работу. И это важно для Олимпиады. Да, Олимпиада — главная цель, но я бы сказал, что Кубок мира тоже важен. Во-первых, нужно ещё отобраться в Пекин, а в Норвегии много сильных спортсменов. Во-вторых, важно получить соревновательный опыт. Старты можно использовать как хорошую тренировку перед Олимпиадой. При этом, повторюсь, сам Кубок мира очень важен, и я сделаю всё, что в моих силах, чтобы показать наилучшие результаты. И всё же важнее Олимпиады ничего нет. Так что да, использовать Кубок мира как тренировку — это важно и для физики, и в не меньшей степени для психологии», — сказал Клебо в интервью FIS.

Кубок мира стартует 26 ноября этапом в Руке (Финляндия).