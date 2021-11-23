Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо рассчитывает принять участие во всех гонках на Олимпийских играх

Йоханнес Клебо рассчитывает принять участие во всех гонках на Олимпийских играх
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, в каких гонках планирует выступить на Олимпийских играх – 2022.

«Моя олимпийская мечта — бороться за победы на Играх. Думаю, это мечта любого спортсмена мира, и не имеет значения, каким видом спорта ты занимаешься. В любом случае Олимпиада — это нечто особенное. Несомненно, это моя цель. И я буду работать на максимуме в ближайшие пару месяцев, чтобы добиться этой цели. Посмотрим, к чему это приведёт, когда закончится Олимпиада. Буду предпринимать всё, что в моих силах.

Думаю, в Пекине реально провести все гонки. Хотя это будет очень-очень тяжело, особенно если учитывать высоту. Надеюсь, получу больше ответов после того, как мы проведём три недели в Давосе. Там я получу хороший опыт нахождения на высокогорье — на той же высоте, на которой пройдёт Олимпиада. Сейчас-то легко говорить, что провести все гонки на Играх — это возможно. Это мечта. Посмотрим», — сказал Клебо в интервью FIS.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021