Йоханнес Клебо рассчитывает принять участие во всех гонках на Олимпийских играх

Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, в каких гонках планирует выступить на Олимпийских играх – 2022.
«Моя олимпийская мечта — бороться за победы на Играх. Думаю, это мечта любого спортсмена мира, и не имеет значения, каким видом спорта ты занимаешься. В любом случае Олимпиада — это нечто особенное. Несомненно, это моя цель. И я буду работать на максимуме в ближайшие пару месяцев, чтобы добиться этой цели. Посмотрим, к чему это приведёт, когда закончится Олимпиада. Буду предпринимать всё, что в моих силах.
Думаю, в Пекине реально провести все гонки. Хотя это будет очень-очень тяжело, особенно если учитывать высоту. Надеюсь, получу больше ответов после того, как мы проведём три недели в Давосе. Там я получу хороший опыт нахождения на высокогорье — на той же высоте, на которой пройдёт Олимпиада. Сейчас-то легко говорить, что провести все гонки на Играх — это возможно. Это мечта. Посмотрим», — сказал Клебо в интервью FIS.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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