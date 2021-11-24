Мальцев — о готовности к сезону: прибавлять есть куда

Российский лыжник Артём Мальцев оценил свою готовность к сезону.
«Прибавлять есть куда, скажем так. В Муонио я бежал ровно на то, на что был готов после объёмных тренировок. Перед Рукой у нас будет несколько дней, чтобы объёмы снизить и уже подвестись к старту Кубка мира.
Результат на классической гонке в Муонио нисколько не удивил. В прошлом году я победителю подобной гонки чуть больше проиграл по времени, но это ни о чём не говорит», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 стартует 26 ноября в Руке (Финляндия). С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».
Полностью интервью с Мальцевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 24 ноября 2021
-
12:00
-
11:28
-
11:17
-
10:40
- 23 ноября 2021
-
22:16
-
21:49
-
21:35
-
21:01
-
20:42
-
20:39
-
20:30
-
20:24
-
18:13
-
13:52
-
12:19
-
10:36
-
10:31
-
09:17
-
09:06
- 22 ноября 2021
-
23:50
-
22:23
-
22:13
-
22:03
-
21:11
-
20:38
-
19:27
-
19:21
-
18:42
-
15:29
-
15:20
-
15:00
-
13:39
-
11:16
- 21 ноября 2021
-
18:23
-
17:50