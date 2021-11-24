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Мальцев — о готовности к сезону: прибавлять есть куда

Мальцев — о готовности к сезону: прибавлять есть куда
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Российский лыжник Артём Мальцев оценил свою готовность к сезону.

«Прибавлять есть куда, скажем так. В Муонио я бежал ровно на то, на что был готов после объёмных тренировок. Перед Рукой у нас будет несколько дней, чтобы объёмы снизить и уже подвестись к старту Кубка мира.

Результат на классической гонке в Муонио нисколько не удивил. В прошлом году я победителю подобной гонки чуть больше проиграл по времени, но это ни о чём не говорит», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 стартует 26 ноября в Руке (Финляндия). С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».

Полностью интервью с Мальцевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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