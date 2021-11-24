Сервисёр российских лыжников высказался о контроле запрета на фтор

Заместитель шефа сервис-группы сборной России по лыжным гонкам Виктор Головин рассказал, как будет реализован запрет на определённые компоненты фторсодержащих средств для подготовки лыж в сезоне-2021/2022.
«Правила есть, все национальные федерации их вроде бы подписали. Но как исполнение этих правил будет контролироваться, думаю, не знает никто. Мы ждём первого этапа и посмотрим, какие действия предпримет FIS. В данный момент категорически запрещены к использованию средства подготовки лыж, содержащие углеродистую цепочку С8. У нас остались старые запасы с этим компонентом, но использовать их мы не собираемся.
Все фирмы-производители перешли на разрешённую продукцию, её у нас в достаточном количестве. С того момента, когда пошли разговоры о запрете фтора, а это было примерно два года назад, мы ведь не сидели сложа руки, а занимались постоянным тестированием новых продуктов. Мы готовы к сезону и любому развитию событий», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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