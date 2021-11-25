Названы даты и место проведения чемпионата России 2022 года по лыжным гонкам

Чемпионат России 2022 года по лыжным гонкам пройдёт в Сыктывкаре. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы Федерации лыжных гонок Республики Коми Константина Собянина. Соревнования планируется провести с 26 марта по 3 апреля.
«Чемпионат России 2022 года пройдёт у нас в Сыктывкаре. Власти Республики Коми подтвердили готовность принять этот турнир», — рассказал Собянин.
Чемпионат России 2021 года по лыжным гонкам проходил в Тюмени.
Напомним, с 26 по 28 ноября в Руке (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В состав мужской сборной России на этап в Руке вошли: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Евгений Белов, Илья Семиков, Алексей Червоткин. В заявку женской команды включены: Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина, Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук, Христина Мацокина.
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