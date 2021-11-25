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Степанова: будете смотреть гонки, где я бегу против бывшего Джона, а ныне Кончиты?

Степанова: будете смотреть гонки, где я бегу против бывшего Джона, а ныне Кончиты?
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Российская лыжница Вероника Степанова на своей странице в социальной сети «Инстаграм» высказалась на тему трансгендеров в спорте.

«Вчиталась, наконец, в актуальные половые вопросы. Не знаю, о чём вы подумали, но я о новых рекомендациях МОК относительно допуска трансгендеров к соревнованиям.

Из бесконечных и красиво написанных десяти пунктов стало ясно, что флажок между inclusiveness (инклюзивность) и fairness (справедливость) окончательно сдвигается в сторону первого: теперь любой товарищ со всеми первичными и вторичными половыми признаками мужчины может себя объявить лицом другого пола и заявиться на соревнования как женщина.

В теории там есть пункт, по которому товарищу может быть отказано в праве чувствовать себя девушкой в гонке — но доказывать, что это он жулик в погоне на медалями придётся организаторам — ему вообще ничего доказывать или показывать не надо, достаточно объявить, что он давно чувствует себя женщиной.

У меня всего лишь один вопрос: вы будете смотреть гонки, в которых я побегу против двухметрового бывшего Джона, ныне Кончиты?

Предупреждаю: никакого hate (ненависти) в комментариях я не допущу, все слишком активные в этом направлении будут забанены сразу, без предупреждения. Обсуждаем лишь этот аспект: «интересно ли лично вам шоу „цисгендерные женщины против трансгендерных“ или нет?» — написала Степанова на своей странице в „Инстаграм“.

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