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Лыжница сборной России Сорина перенесла ковид во время подготовки к Кубку мира

Лыжница сборной России Сорина перенесла ковид во время подготовки к Кубку мира
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Лыжница сборной России Татьяна Сорина переболела коронавирусом во время подготовки к Кубку мира в финской Руке. Об этом рассказал её тренер Егор Сорин.

«К сожалению, избежать этой заразы не удалось. Татьяна почувствовала себя не очень хорошо, у неё поднялась температура после всероссийских стартов в Тюмени. На следующий день пришёл результат теста – положительный. Естественно, что мы предприняли все меры к самоизоляции, она выходила на прогулки в одиночку, а с 28 сентября приступила к лёгким тренировкам. Дождались отрицательных результатов тестов и 2 октября улетели в Европу на сбор. Могу сказать, что отклонение от первоначального тренировочного плана практически не было. Таня вакцинирована, так что вопрос по её допуску к Олимпийским играм даже не поднимается», — приводит слова Сорина «инстаграм» проекта «Ны лыжи!».

Напомним, ранее Сорина попала в опубликованный ранее состав сборной России на первый этап Кубка мира, который пройдёт в Руке (Финляндия) с 26 по 28 ноября.

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