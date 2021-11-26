Тренер сборной России рассказал о проблемах с плечом у Татьяны Сориной

Егор Сорин, муж и тренер лыжницы сборной России Татьяны Сориной, рассказал о проблемах с плечом у спортсменки.

«Сейчас плечо никак не лимитирует Татьяну во время тренировок, но есть определённые ограничения в силовой работе. Когда она стоит на лыжах, это никак не сказывается, но всё равно страхуемся постоянно: тейпируем плечо, на некоторые тренировки надеваем специальную манжету. Понятно, что приходится постоянно держать это повреждение в уме и не расслабляться.

Окончательно решить вопрос можно только с помощью оперативного вмешательства, но до Олимпиады это исключено. Травма у Татьяны старая, но до летнего падения в Норвегии плечо не беспокоило её больше двух лет!» — приводятся слова Сорина в группе проекта «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».