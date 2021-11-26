Тренер сборной России высказался об активности 20-летней лыжницы Степановой в «Инстаграме»

Егор Сорин, тренер сборной России по лыжным гонкам, прокомментировал то, что 20-летняя лыжница национальной команды Вероника Степанова проявляет активность в «Инстаграме», не стесняясь высказываться по спорным вопросам.

«Прежде всего я тренер, а не мама, папа или нянька. На тренировочном процессе её увлечение не сказывается вообще никак. Вероника отдаётся своей работе полностью, самоотдача запредельная. Я могу давать ей какие-то советы на тему того, что она делает вне спорта, но пока не вижу в этом необходимости. В истории сборной России она первая спортсменка, которая так активно продвигает свои социальные сети. У неё же ещё юморная страничка есть «Брат Камчат», где куча всяких мемов.

У меня на данный момент нет никакого права говорить Веронике, чтобы она умерила активность. Думаю, ей это помогает в плане настроя на гонки. Ну она и сама говорит, что каждый пост – минус пять секунд на гонке (смеётся). Единственное, что я ей иногда говорю: «Не читай комментарии и тем более не отвечай». Но если я увижу или почувствую, что социальные сети влияют на результаты, то в стороне не останусь, конечно. Тут ведь ещё что нужно учитывать, Вероника не всё сама делает, ей помогают вести странички», — приводятся слова Сорина в группе проекта «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».