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Тренер сборной Норвегии: цель на ОИ в Пекине — пять или шесть золотых медалей

Тренер сборной Норвегии: цель на ОИ в Пекине — пять или шесть золотых медалей
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Тренер дистанционной группы сборной Норвегии Экрик Мюр Носсум поделился планами команды на зимние Олимпийские игры в Пекине.

«Исходя из результатов последних чемпионатов мира, я считаю, что пять или шесть золотых медалей в мужской части программы – более чем реалистичная цель.

Мы сумели сделать это в Зеефельде на чемпионате мира 2019 года, а в последнюю зиму забрали вообще всё, отдав лишь золото в скиатлоне Александру Большунову. Да, цели у нас амбициозные», — передаёт слова Носсума TV2.

Ранее стало известно, что Йоханнес Клебо рассчитывает принять участие во всех гонках на Олимпийских играх.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, в котором пройдут и летние, и зимние Игры.

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Теги Лыжи ОИ-2022 •••

Источник: TV2

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