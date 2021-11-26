Вяльбе — о словах норвежского тренера: будьте уверены, в Китае вашим лыжникам дадут бой

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на слова тренера дистанционной группы сборной Норвегии Экрика Мюра Носсума о планах на Олимпийские игры в Пекине. Специалист заявил, что норвежская команда рассчитывает на 5-6 золотых медалей.



«Ха-ха, если всё будет так ужасно, то все остальные могут просто остаться дома. У Норвегии много хороших гонщиков, но будьте уверены, в Китае им дадут бой.



Когда ты видишь хлеб, иногда тебе хочется намазать на него немного масла. В случае с Носсумом слой масла слишком толстый», — цитирует Вяльбе TV2.



Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, в котором пройдут и летние, и зимние Игры.

Новость по теме Йоханнес Клебо рассчитывает принять участие во всех гонках на Олимпийских играх