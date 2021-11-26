Диггинс — первая в квалификации спринта на этапе КМ в Руке, Непряева — девятая
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В Руке (Финляндия) проходит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В квалификации спринта классическим стилем первое место заняла американка Джессика Диггинс. Её результат — 2.58,85. Второй стала шведка Майя Дальквист (2.59,62), третьей — норвежка Майкен Касперсен Фалла (2.96,67).
В четвертьфинал соревнований вышли россиянки: Наталья Непряева (9-е место — 3.01,55), Юлия Ступак (14-е — 3.02,67), Анастасия Фалеева (25-е — 3.05,05) и Татьяна Сорина (26-е — 3.05,17).
Не смогли пройти отбор россиянки Христина Мацохина (38-е — 3.06,94), Ольга Кучерук (44-е — 3.08,02) и Лилия Васильева (51-е — 3.11,02).
Первые медали этапа Кубка мира в Руке будут разыграны сегодня, 26 ноября. Этап завершится 29 ноября.
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