Диггинс — первая в квалификации спринта на этапе КМ в Руке, Непряева — девятая

В Руке (Финляндия) проходит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В квалификации спринта классическим стилем первое место заняла американка Джессика Диггинс. Её результат — 2.58,85. Второй стала шведка Майя Дальквист (2.59,62), третьей — норвежка Майкен Касперсен Фалла (2.96,67).



В четвертьфинал соревнований вышли россиянки: Наталья Непряева (9-е место — 3.01,55), Юлия Ступак (14-е — 3.02,67), Анастасия Фалеева (25-е — 3.05,05) и Татьяна Сорина (26-е — 3.05,17).

Не смогли пройти отбор россиянки Христина Мацохина (38-е — 3.06,94), Ольга Кучерук (44-е — 3.08,02) и Лилия Васильева (51-е — 3.11,02).

Первые медали этапа Кубка мира в Руке будут разыграны сегодня, 26 ноября. Этап завершится 29 ноября.