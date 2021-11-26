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Крамер — о словах норвежского тренера: 5-6 медалей? На Олимпиаде такое невозможно

Крамер — о словах норвежского тренера: 5-6 медалей? На Олимпиаде такое невозможно
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам немец Маркус Крамер отреагировал на слова тренера дистанционной группы сборной Норвегии Экрика Мюра Носсума о планах на Олимпийские игры в Пекине. Специалист заявил, что норвежская команда рассчитывает на 5-6 золотых медалей.

«Я уверен, что в лыжных видах Норвегия возьмёт 5-6 медалей, но не все они придутся на лыжные гонки. Почему? Потому что кое-что выиграем и мы.

Норвегия наверняка возьмёт золото в коньках, прыжках с трамплина, двоеборье и в лыжах у женщин. Но не все высшие награды в мужских лыжах. Мы хорошо готовы, у нас есть много сильных гонщиков. Пять-шесть медалей? На Олимпиаде такое невозможно, Мюр Носсум», — цитирует Крамера TV2.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, в котором пройдут и летние, и зимние Игры.

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Теги Лыжи ОИ-2022 •••

Источник: TV2

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