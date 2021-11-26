Александр Терентьев выиграл квалификацию спринта в Руке, Александр Большунов стал 14-м

Российский лыжник Александр Терентьев показал лучшее время в квалификации спринта на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Результат Терентьева — 2.31,13. Лидер сборной России Александр Большунов стал 14-м. Он отстал от Терентьева на 5,04 секунды.
Помимо Терентьева и Большунова, в четвертьфинал вышли ещё трое россиян: Сергей Устюгов, Иван Якимушкин и Глеб Ретивых. Сергей Ардашев, Денис Филимонов и Андрей Ларьков не попали в топ-30.
Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо занял в квалификации третье место. Итальянец Федерико Пеллегрино, лучший спринтер прошлого сезона, стал 23-м.
Кубок мира. Рука (Финляндия). Спринт. Мужчины. Квалификация
1. Александр Терентьев (Россия) — 2.31,13
2. Ришар Жуве (Франция) +1,62
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +1,72
...14. Александр Большунов (Россия) +5,04
...23. Федерико Пеллегрино (Италия) +6,87
24. Сергей Устюгов (Россия) +6,93
...26. Иван Якимушкин (Россия) +7,50
...30. Глеб Ретивых (Россия) +8,03
...40. Сергей Ардашев (Россия) +8,93
...47. Денис Филимонов (Россия) +10,08
...53. Андрей Ларьков (Россия) +11,05
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