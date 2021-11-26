«Голова дурная, кровь шла из носа». Большунов — о первых ощущениях после аварии и операции

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что с ним происходило после аварии на велосипеде, в которую он попал в межсезонье-2021, и последовавшей за ней операции.

«Когда проснулся, первые ощущения — что-то в висок начало давить, голова уже была дурная. Когда начал делать тренировку, то понял, что смысла нет. В шесть перевели в палату, а в семь очнулся. Первые мои слова: «Сколько времени?» Я понимал, что до Олимпийских игр мало времени, и мне нужно было узнать, сколько времени.

Вечером, когда меня уже перевели в палату, то я всё соображал, но всё равно смутно. Очень сложно было дышать, потому что, когда сделали операцию, кровь из носа идёт. Ты дышишь ртом, но проблема в том, что тебе и глотать нельзя — кровь попадает. Особенно тяжело было в первую ночь, это было самое сложное. Даже не хочется вспоминать.

Планирую ли бежать «Тур де Ски»? Всё зависит от состояния. Даже сейчас первый этап вроде бы бегу, но всё будет зависеть от того, какие будут результаты. После первого старта будем принимать решения, как подготавливаться. Узнаем, на каком уровне сейчас организм находится», — рассказал Большунов в эфире «Матч ТВ».