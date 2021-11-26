Калле Хальфварссон: Нортуг понятия не имеет, о чём говорит

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, шведский лыжник Калле Хальфварссон оценил слова двукратного олимпийского чемпиона норвежца Петтера Нортуга о Лео Юханссоне. Шведский лыжник Юханссон выиграл две гонки на открытии национального зимнего сезона в Йелливаре (Швеция), однако это не впечатлило Нортуга. Петтер заявил, что в Норвегии Лео не попал бы в топ-15.

«Мне всё равно, что говорят норвежцы. Они могут говорить всё, что захотят. Петтер может только строить предположения. Он понятия не имеет, о чём говорит. Думаю, Лео в Норвегии был бы в топ-15», — приводит слова Хальфварссона Expressen.

Расписание гонок на этапе Кубка мира в Руке

26 ноября

14:30 — спринт (женщины, мужчины), финал, классический стиль.



27 ноября

12:15 — гонка на 15 км, мужчины, раздельный старт, классический стиль.

15:30 — гонка на 10 км, женщины, раздельный старт, классический стиль.



28 ноября

12:20 — гонка преследования на 10 км, женщины, свободный стиль.

14:30 — гонка преследования на 15 км, мужчины, свободный стиль.