Непряева и Ступак не сумели пробиться в финал спринта на этапе Кубка мира в Руке

Российская лыжница Наталья Непряева не сумела пробиться в финал соревнований в спринте классическим стилем в рамках стартового этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Она заняла третье место в первом полуфинале с результатом 2.59,97.
Ещё одна представительница России Юлия Ступак в полуфинале также выступила неудачно — лишь пятое место во втором забеге с результатом 3.00,25.
В финал вышли шведки Йоханна Хагстрём, Мая Дальквист и Фрида Карлссон, норвежка Майкен Касперсен Фалла и представительницы Финляндии Юханна Матинтало и Катри Люлюнперя.
Напомним, на стадии четвертьфинала из борьбы за награды выбыли Татьяна Сорина и Анастасия Фалеева. Квалификацию не смогли преодолеть россиянки Христина Мацокина, Ольга Кучерук и Лилия Васильева.
Первые медали этапа Кубка мира в Руке будут разыграны сегодня, 26 ноября. Этап завершится 28 ноября.
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