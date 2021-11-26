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Непряева и Ступак не сумели пробиться в финал спринта на этапе Кубка мира в Руке

Непряева и Ступак не сумели пробиться в финал спринта на этапе Кубка мира в Руке
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Российская лыжница Наталья Непряева не сумела пробиться в финал соревнований в спринте классическим стилем в рамках стартового этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Она заняла третье место в первом полуфинале с результатом 2.59,97.

Ещё одна представительница России Юлия Ступак в полуфинале также выступила неудачно — лишь пятое место во втором забеге с результатом 3.00,25.

В финал вышли шведки Йоханна Хагстрём, Мая Дальквист и Фрида Карлссон, норвежка Майкен Касперсен Фалла и представительницы Финляндии Юханна Матинтало и Катри Люлюнперя.

Напомним, на стадии четвертьфинала из борьбы за награды выбыли Татьяна Сорина и Анастасия Фалеева. Квалификацию не смогли преодолеть россиянки Христина Мацокина, Ольга Кучерук и Лилия Васильева.

Первые медали этапа Кубка мира в Руке будут разыграны сегодня, 26 ноября. Этап завершится 28 ноября.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала. Забег 1
26 ноября 2021, пятница. 15:25 МСК
Окончено
Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала. Забег 2
26 ноября 2021, пятница. 15:30 МСК
Окончено
Комментарии
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