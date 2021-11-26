Майя Дальквист выиграла классический спринт на первом этапе Кубка мира в Руке
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Шведка Майя Дальквист выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Второй финишировала соотечественница Дальквист Йоханна Хагстрём, третьей стала норвежка Майкен Касперсен Фалла.
Россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак не сумели выйти в финал. Татьяна Сорина и Анастасия Фалеева не сумели преодолеть рубеж четвертьфинальных забегов.
Лыжные гонки. Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия)
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
1. Майя Дальквист (Швеция) — 3.01,8
2. Йоханна Хагстрём Швеция) — отставание 1,7
3. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) +2,0
4. Юханна Матинтало (Финляндия) +3,2
5. Катри Люлюнперя (Финляндия) +3,7
6. Фрида Карлссон Швеция) +3,9.
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