Александр Терентьев завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в Руке

Лыжник сборной России Александр Терентьев завоевал золотую медаль в финале спринта классическим ходом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Результат россиянина — 2.31,90.

Вторым к финишу пришёл трёхкратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо. Он уступил Терентьеву 1,18 секунды и завоевал серебро. Бронзу взял другой норвежец — Эрик Вальнес.

Напомним, Глеб Ретивых выбыл из борьбы в полуфинале, а Александр Большунов, Сергей Устюгов и Иван Якимушкин — в четвертьфинале.

Новость по теме Губерниев отреагировал на золото Терентьева в спринте в Руке и потроллил Большунова

Кубок мира. 1-й этап. Рука (Финляндия). Спринт. Мужчины. Финал

1. Александр Терентьев (Россия) — 2.31,90

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +1,18

3. Эрик Вальнес (Норвегия) +2,13

4. Ришар Жуве (Франция) +3,01

5. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +4,72

6. Йони Мяки (Финляндия) +8,53.