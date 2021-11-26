Александр Терентьев завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в Руке

Лыжник сборной России Александр Терентьев завоевал золотую медаль в финале спринта классическим ходом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Результат россиянина — 2.31,90.
Вторым к финишу пришёл трёхкратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо. Он уступил Терентьеву 1,18 секунды и завоевал серебро. Бронзу взял другой норвежец — Эрик Вальнес.
Напомним, Глеб Ретивых выбыл из борьбы в полуфинале, а Александр Большунов, Сергей Устюгов и Иван Якимушкин — в четвертьфинале.
Кубок мира. 1-й этап. Рука (Финляндия). Спринт. Мужчины. Финал
1. Александр Терентьев (Россия) — 2.31,90
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +1,18
3. Эрик Вальнес (Норвегия) +2,13
4. Ришар Жуве (Франция) +3,01
5. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +4,72
6. Йони Мяки (Финляндия) +8,53.
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