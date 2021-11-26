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Александр Терентьев завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в Руке

Александр Терентьев завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в Руке
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Лыжник сборной России Александр Терентьев завоевал золотую медаль в финале спринта классическим ходом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Результат россиянина — 2.31,90.

Вторым к финишу пришёл трёхкратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо. Он уступил Терентьеву 1,18 секунды и завоевал серебро. Бронзу взял другой норвежец — Эрик Вальнес.

Напомним, Глеб Ретивых выбыл из борьбы в полуфинале, а Александр Большунов, Сергей Устюгов и Иван Якимушкин — в четвертьфинале.

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Кубок мира. 1-й этап. Рука (Финляндия). Спринт. Мужчины. Финал

1. Александр Терентьев (Россия) — 2.31,90
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +1,18
3. Эрик Вальнес (Норвегия) +2,13
4. Ришар Жуве (Франция) +3,01
5. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +4,72
6. Йони Мяки (Финляндия) +8,53.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
26 ноября 2021, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Россия
2:31.9
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+1.1
3
Эрик Вальнес
Норвегия
+2.1
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