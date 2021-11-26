Губерниев отреагировал на золото Терентьева в спринте в Руке и потроллил Большунова

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российского лыжника Александра Терентьева в финале спринта классическим ходом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Также он потроллил Александра Большунова, который выбыл из борьбы в четвертьфинале.

«Терентьев просто зверь! Король бега в гору! А Большунову удар надо держать! Хотя, может, он теперь хочет заниматься барьерным бегом...» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в финале спринта Терентьев победил норвежцев Йоханнеса Хёсфлота Клебо и Эрика Вальнеса. Что касается Большунова, то он выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала, показав лишь четвёртый результат в своём забеге. Что касается других россиян, то Глеб Ретивых выбыл из борьбы в полуфинале, а Сергей Устюгов и Иван Якимушкин — в четвертьфинале.