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NRK — о победе Терентьева: русский товарный поезд поставил Клебо на место. Никаких шансов

NRK — о победе Терентьева: русский товарный поезд поставил Клебо на место. Никаких шансов
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Норвежский сайт NRK отреагировал на победу российского лыжника Александра Терентьева в спринтерской гонке на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Статья о триумфе россиянина вышла под заголовком «Русский товарный поезд поставил Клебо на место. Никаких шансов».

Результат россиянина — 2.31,90. Вторым к финишу пришёл трёхкратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо. Он уступил Терентьеву 1,18 секунды. Бронзу завоевал ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес.

Глеб Ретивых выбыл из борьбы в полуфинале, Александр Большунов, Сергей Устюгов и Иван Якимушкин — в четвертьфинале.

Расписание гонок на этапе Кубка мира в Руке
27 ноября
12:15 — гонка на 15 км, мужчины, раздельный старт, классический стиль.
15:30 — гонка на 10 км, женщины, раздельный старт, классический стиль.

28 ноября
12:20 — гонка преследования на 10 км, женщины, свободный стиль.
14:30 — гонка преследования на 15 км, мужчины, свободный стиль.

Кубок мира по лыжам. Сенсация! Россиянин Терентьев обыграл Клебо в спринте! LIVE Кубок мира по лыжам. Сенсация! Россиянин Терентьев обыграл Клебо в спринте! LIVE
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