NRK — о победе Терентьева: русский товарный поезд поставил Клебо на место. Никаких шансов

Норвежский сайт NRK отреагировал на победу российского лыжника Александра Терентьева в спринтерской гонке на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Статья о триумфе россиянина вышла под заголовком «Русский товарный поезд поставил Клебо на место. Никаких шансов».

Результат россиянина — 2.31,90. Вторым к финишу пришёл трёхкратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо. Он уступил Терентьеву 1,18 секунды. Бронзу завоевал ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес.

Глеб Ретивых выбыл из борьбы в полуфинале, Александр Большунов, Сергей Устюгов и Иван Якимушкин — в четвертьфинале.

Расписание гонок на этапе Кубка мира в Руке

27 ноября

12:15 — гонка на 15 км, мужчины, раздельный старт, классический стиль.

15:30 — гонка на 10 км, женщины, раздельный старт, классический стиль.



28 ноября

12:20 — гонка преследования на 10 км, женщины, свободный стиль.

14:30 — гонка преследования на 15 км, мужчины, свободный стиль.