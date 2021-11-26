В сборной России оценили выступление женской команды в спринте на этапе Кубка мира в Руке
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление женской национальной команды в спринте на этапе Кубка мира в Руке. Лучшие результаты среди россиянок показали Наталья Непряева и Юлия Ступак, вышедшие в полуфинал.
«Девушки пробежали в штатном режиме. Наташа Непряева бежала уже четвёртый раз, пробежала так же, как и все прошлые годы. Юлия Ступак, может быть, слишком сильно хотела и выбрала неправильную тактику. Её зажали перед последним подъёмом и не дали хорошо финишировать.
Давно у нас не было подиумов у девушек в спринте, особенно тут, в Руке. Последний раз Юля Ступак выигрывала три года назад. Резюмируя — пробежали нормально», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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